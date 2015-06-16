المحافظ يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الإسماعيلية

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتوقيع الاعتماد النهائى للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة الإسماعيلية، وفقا لاشتراطات وقوانين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتى استعدادا لاعتماده النهائى من الوزارات والهيئات المعنية خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتى استعدادا لاعتماده النهائى من الوزارات والهيئات المعنية خلال الأيام القليلة القادمة.
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