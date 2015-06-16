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بالصور.. افتتاح أحد منافذ القوات المسلحة لبيع السلع الغذائية فى الإسماعيلية

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قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه العميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من القيادات التنفيذية، بافتتاح أحد منافذ القوات المسلحة الجديدة لبيع اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وكل أصناف السلع الغذائية.

ويقدم المنفذ جميع المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، كما قام محافظ الإسماعيلية بافتتاح السوق اليومى للباعة الجائلين، والذى أنشئ على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 38 باكية لاستيعاب الباعة الجائلين والقضاء على ظاهرة انتشارهم بالشوارع والأسواق العشوائية.

منفذ القوات المسلحة -اليوم السابع -6 -2015
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منفذ القوات المسلحة

المحافظ يتفقد منتجات المنفذ -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يتفقد منتجات المنفذ

المحافظ يتفقد سوق الباعة الجائلين بأبوخليفة القنطرة غرب -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يتفقد سوق الباعة الجائلين بأبوخليفة القنطرة غرب

المحافظ يفتتح السوق -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يفتتح السوق

ويتفقد الفروشات للباعة داخل السوق -اليوم السابع -6 -2015
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ويتفقد الفروشات للباعة داخل السوق


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