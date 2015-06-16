محافظ قنا: تأهيل 712 منزلا ورفع كفاءتها عن طريق الصندوق الاجتماعى

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتسليم عدد من المنازل التى تم رفع كفاءتها وتأهيلها بشكل مناسب لأهالى قرية النجم والحمران بمركز ومدينة أبوتشت، بمشاركة اللواء محمد خاطر رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والجهة المنفذة للمشروع، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى والبنك الدولى بالإضافة إلى حضور المهندس حسن فرج الله المدير التنفيذى لجهاز التعمير.

أكد المحافظ على أنه تم تأهيل أكثر من 563 منزلا من إجمالى 712 منزلا مستهدفا إعادة تأهيلهم وجارى تسليمهم لأصحابهم، كما أكد على أن الجزء المتبقى تم إنهاء ما يقرب من 95% من الإعمال الخاصة به .

وذكر رئيس الجهاز اللواء محمد خاطر أن عملية اختيار تلك المنازل خضعت لمجموعة من الضوابط والمعايير التى أعطت الأولوية للأسر الأكثر احتياجا .

وعلى هامش زيارته لمدينة أبو تشت تفقد المحافظ قرية بلاد المال بحرى بالظهير الصحراوى للمدينة والتى تضم حوالى 50 منزلا، وصرح المحافظ بأنه تم إنهاء توصيل كافة المرافق الضرورية للقرية كالكهرباء ومياه شرب، كما أنه تم إنشاء المبانى الخدمية الخاصة بها متمثلةً فى إنشاء وحدة صحية ومكتب بريد ونقطة شرطة ومدرسة ومسجد، كما أنه أكد على ضرورة مراعاة البعد التنموى بتلك القرى تشجيعا للأهالى على الإقامة الفعلية والمستمرة بها، وفى السياق ذاته زار الهجان قرية الحج سلام بالظهير الصحراوى بمركز ومدينة فرشوط وذكر أنه سيتم تسليمها غدا للوحدة المحلية بعد إنهاء كافة الأعمال التنفيذية التى كانت تجرى بها ومن ثم تسليمها إلى الأهالى فى غضون الأيام القليلة القادمة .