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بالصور.. ضبط 485 جهاز محمول حاول مسافر قادم من السعودية تهريبهم بمطار أسوان

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بالصور.. ضبط 485 جهاز محمول حاول مسافر قادم من السعودية تهريبهم بمطار أسوان بالصور.. ضبط 485 جهاز محمول حاول مسافر قادم من السعودية تهريبهم بمطار أسوان

أجهزة المحمول المضبوطة

تمكنت لجنة التفتيش بجمارك مطار أسوان الدولي، من إحباط محاولة تهريب شحنة هواتف محمولة قبل دخولها إلى المحافظة.
> بدأت الواقعة عندما إشتبه مسئولي لجنة التفتيش بجمارك بمطار أسوان فى أحد الركاب، قادم على رحلة طيران رقم 671 القادمة من مدينة جدة إلى أسوان اليوم وبحوزته أربع حقائب وبسؤاله أقر أن بداخلهم عطور وملابس خاصة به.
> طلب مسئولي التفتيش من الراكب فتح الحقائب لتفتيشه وبفتحها تبين أن بداخلها هواتف محمولة عددها 485 هاتف ماركة “سامسونج” حاول تهريبهم لعدم دفع الرسوم الجمركية عليهم.
> وكان الراكب بلال .م ، من مدينة كوم أمبو ولديه محل هواتف محمولة قادم من دولة دبي وأتجه إلى لشراء تلك البضائع وتغيير خط سيره وأستقل الطائرة مرة أخرى من جدة، وتم التحفظ على المضبوطات وفرض غرامة مالية مالية قدرها 26 ألف جنيه بسبب تهربه من دفع الرسوم الجمركية، ولم يستعيد بضاعته مرة أخري.

 

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