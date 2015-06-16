الكرملين: أجهزة الأمن الروسية تراقب انضمام روس لـ « داعش »

أكد ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي وأجهزة الاستخبارات الروسية الأخرى تسيطر على الوضع بصفة دائمة, فيما يتعلق بمشاركة مواطنين روس في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد المسؤول الروسي ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء تعليقًا على قضايا تجنيد تنظيم داعش للطلاب الروس نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية على أن “تأثير المنظمات الإرهابية وفكر التعصب والتطرف يعد من ضمن اختصاص لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية وجهاز الأمن الاتحادي الروسي”.

وقال إن هذه القضية هي مسألة مهمة جدًا، لأنها عملية خطيرة للغاية حيث تقوم جميع أجهزة الاستخبارات وغيرها من الوكالات بمراقبة هذه القضية عن كثب”.

جدير بالذكر أن المجتمع الروسي أصيب بصدمة بعد الكشف عن قصة فارفارا كاراولوفا الطالبة في السنة الثانية بجامعة موسكو الحكومية أبرز الجامعات الروسية, إذ توجهت الشابة البالغة من العمر 19 عاما إلى تركيا دون أن تبلغ والديها بذلك، بغية التسلل إلى سوريا والانضمام إلى مسلحي (داعش).