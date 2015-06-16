مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بقانون رئيس الجمهورية لتنظيم الضمانات المنقولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وتسري أحكام هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين، أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لكل من الرهن الحيازي في القانون المدني، والرهن الرسمي للمحل التجاري، وغيره من الأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات.

وينص مشروع القانون على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون. ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

كما ينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الإقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المشار إليه.

ويجوز للدائنين والجهات المنصوص عليها بالمادة رقم 13 من هذا القانون شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات الواردة بهذا القانون. وفي حالة شهر أي حق من الحقوق المشار إليها فتحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقاً للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.