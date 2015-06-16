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مصرع طفل غرقا أثناء السباحة فى ترعة الرمادى بمركز إسنا جنوبى الأقصر

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مصرع طفل غرقا أثناء السباحة فى ترعة الرمادى بمركز إسنا جنوبى الأقصر مصرع طفل غرقا أثناء السباحة فى ترعة الرمادى بمركز إسنا جنوبى الأقصر
لقى طفل مصرعه غرقاً فى ترعة الرمادى بمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حيث إنه كان يستحم فى مياه الترعة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بعثور الأهالى بقرية الكمير على جثة لطفل يدعى "طه.ع" 7 سنوات، متوفى غرقاً فى مياه ترعة الرمادى عقب قيامه بالسباحة، ولقى مصرعه فى الحال، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة بالواقعة أمرت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية بالحادث.

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مصر 365