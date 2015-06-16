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أمن الشرقية يضبط 2300 شجرة لنبات البانجو المخدر مزروعة بفاقوس

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بالشرقية، اليوم، من مداهمة أرض منزرعة بنات البانجو بعرب درويش، وضبط نجل صاحب الأرض والتحفظ على 2300 شجرة لنبات البانجو مزروعة وسط المحاصيل الزراعية.
>اليوم السابع -6 -2015

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات سرية للنقيب أحمد النجار، معاون مباحث مركز فاقوس، تفيد بأن أحد الأشخاص لديه قطعة أرض على مساحات 2 فدان مزروعة بنبات البانجو المخدر ناحية عرب درويش.
>اليوم السابع -6 -2015

وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة بفاقوس برئاسة محمد جاد حلمى، حيث تبين من التحريات أن الأرض ملك "محمد.ع.ا"، وبعد إذن النيابة العامة توجهت قوة من مباحث المركز بمعرفة النقيب أحمد عبده النجار، وبرئاسة الرائد أحمد عبد الرحمن شمس، وبإشراف العقيد محمد عز، وكيل فرع الشرق، والعميد شمس نجاح، رئيس الفرع، تم مداهمة المزرعة وتم ضبط نجل مالك الأرض ويدعى "محمد.م.ع" وتم العثور على 2300 شجرة لنبات البانجو المخدر، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر رقم 17383 جنايات مركز فاقوس.

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