أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ينفى استقالة رئيس الوزراء رامى الحمد الله

Google+ Print
الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ينفى استقالة رئيس الوزراء رامى الحمد الله الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ينفى استقالة رئيس الوزراء رامى الحمد الله
نفى الناطق باسم حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو، استقالة رئيس الوزراء الدكتور رامى الحمد الله، مؤكدا أن لقاء سيجمع بين رئيس الوزراء والرئيس محمود عباس غدا فى الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف بسيسو - فى تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط فى رام الله بالضفة الغربية - "أن رئيس الوزراء الدكتور رامى الحمد الله قد طالب منذ عدة أشهر بضرورة إجراء تعديل وتوسيع على حكومة التوافق الوطنى من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا لاسيما بعد العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن لقاء الغد بين رئيس الوزراء والرئيس أبومازن سيحسم الجدل حول حكومة التوافق الوطني.

وكانت قد ترددت مساء اليوم أنباء حول إعلان الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع المجلس الثورى لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى دورته العادية الـ15 اليوم، أن حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله ستقدم استقالتها خلال الساعات الـ24 المقبلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى