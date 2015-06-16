الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ينفى استقالة رئيس الوزراء رامى الحمد الله

نفى الناطق باسم حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو، استقالة رئيس الوزراء الدكتور رامى الحمد الله، مؤكدا أن لقاء سيجمع بين رئيس الوزراء والرئيس محمود عباس غدا فى الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف بسيسو - فى تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط فى رام الله بالضفة الغربية - "أن رئيس الوزراء الدكتور رامى الحمد الله قد طالب منذ عدة أشهر بضرورة إجراء تعديل وتوسيع على حكومة التوافق الوطنى من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا لاسيما بعد العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن لقاء الغد بين رئيس الوزراء والرئيس أبومازن سيحسم الجدل حول حكومة التوافق الوطني.

وكانت قد ترددت مساء اليوم أنباء حول إعلان الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع المجلس الثورى لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى دورته العادية الـ15 اليوم، أن حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله ستقدم استقالتها خلال الساعات الـ24 المقبلة.

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