مقتل وإصابة 10 طالبات بتفجير في ديالى شرق العراق

قتلت 4 طالبات وأصيبت 6 أخريات بجروح الثلاثاء 16 يونيو بتفجير عبوة ناسفة في محافظة ديالى شرق العراق.

وذكر مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت قرب متوسطة (مدرسة) للبنات في قرية المخيسة، 25 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل 4 طالبات وإصابة 6 أخريات بجروح.

وفي محافظة الأنبار، أفاد مصدر أمني الثلاثاء، بمقتل “والي هيت” التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” والمكنى بـ “أبو طلحة”.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت باتجاه “أبو طلحة” أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة هيت (70 كم غربي الرمادي)، ما أدى إلى مقتله في الحال.

أما في الفلوجة شرق الأنبار فقد استهدفت طائرات القوة الجوية أحد مواقع “داعش”، ما أسفر عن مقتل 9 من عناصر التنظيم.

وقال ضابط في مديرية شرطة الفلوجة إن القوات الأمنية المشتركة بالتنسيق مع سلاح الجو، تمكنت من قصف أحد “أوكار داعش” المخصص لتفخيخ السيارات في منطقة حي المعلمين بالفلوجة، ما أسفر عن مقتل مجموعة تابعة للتنظيم، لافتا إلى أن أغلب القتلى من غير العراقيين.