بالفيديو .. مختار نوح : «مرسي استسلم وانكسر»

قال المحامي مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة “الإخوان المسلمين”، إن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي صدر بشأنه حكم بالإعدام في قضيتي “التخابر” و”الهروب من السجون” بدأ في التغيير، وبات أكثر احترامًا للمؤسسة القضائية. وأضاف نوح، مساء الثلاثاء في مداخلة هاتفية مع سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “العاصمة” أن “مرسي أصبح منكسرًا”، وتابع: “لا أقول ذلك ليتعاطف الجميع معه، ولكنه في أول الجلسات كان يرفض المحاكمة الآن أصبح أكثر هدوءًا”. وتابع “أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت اليوم سوف تصيب الإخوان بالانكسار، ولن يكون أمامهم حل سوى الاستسلام بالأمر الواقع”.

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