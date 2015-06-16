لابورتا يؤكد ترشحه لرئاسة برشلونة

(إفي): أكد الرئيس السابق لبرشلونة الإسباني جوان لابورتا مساء اليوم أنه سيترشح في انتخابات رئاسة النادي التي ستجرى في 18 من الشهر المقبل.

وأشار لابورتا في شريط فيديو إلى أنه يشعر بكونه "مستعدا أكثر من أي وقت مضى" للعودة لرئاسة النادي لأنه يتحلى بـ"خبرة أكثر" مما كان الوضع عليه منذ 12 عاما حينما شغل هذا المنصب لأول مرة.

وقال "أشعر أنني مستعد أكثر من أي وقت مضى لرئاسة النادي، لدي خبرتي وعيوبي وأغلبها معروفة بالنسبة لكم، ولكن لدي نفس المبادىء وهذه المباديء مثل (أكثر من مجرد ناد)، ترتكز على كرويف ولاماسيا وكتالونيا واليونسيف والنادي متعدد الأوجه والتنظيم الاحترافي الذي يجعل النادي يعمل في أفضل صورة".

وأشار الرئيس السابق للنادي الكتالوني إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعته للترشح للرئاسة تحت شعار "لكي يعود البرسا ليصبح للجميع" الدعم الذي تلقاه من الجماهير خلال السنوات الماضية.

وبإعلان لابورتا يرتفع عدد المرشحين المبدئيين إلى ستة حيث كان ترشح كل من الرئيس المنتهية ولايته جوزيب ماريا بارتوميو وجوردي ماجو وتوني فريتشا وجوردي فاريهه وأجوستي بنديتو.

وسيخوض الانتخابات من يمكنه فقط جمع ألفين و354 توقيعا ضروريا.