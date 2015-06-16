قمة مبكرة بين الأرجنتين والأوروجواي في كوبا أمريكا فجرًا

تشهد الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، قمة مبكرة فجر الأربعاء 17 يونيو، بين منتخبي الأرجنتين والأوروجواي.

ويدخل التانجو الأرجنتيني المباراة واضعًا نصب عينيه على الفوز لاستعادة توازنه بعد إضاعته انتصارًا كان في متناوله أمام منتخب الباراجواي في المباراة الافتتاحية التي انتهت بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وبالتالي الاحتفاظ بآماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويمني النجم ليونيل ميسي وزميله الهداف سيرخيو أجويرو وغيرهما من اللاعبين الأرجنتينيين النفس بالفوز في هذه القمة والثأر لخسارتهم في عقر دارهم أمام الأوروجواي في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية بركلات الترجيح “4-5″ بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، لتتويج الأخيرة باللقب فيما بعد.

بينما يدخل منتخب الأوروجواي اللقاء بمعنويات عالية بعد أن حصد ثلاث نقاط في مباراته الافتتاحية ضد جامايكا بفوزه عليها بهدف وحيد.

ويأمل منتخب الأوروجواي الـ “ألبيسليستي” في الدفاع عن لقبه الذي توج به في عام 2011 على حساب الباراجواي إثر تغلبه عليه في النهائي بثلاثية نظيفة، وتعزيز رقمه القياسي إلى 16 لقبًا، ولكن مهمته لن تكون سهلة في تحقيق ذلك في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر به في المباراة الافتتاحية، وغياب نجمه الهداف لويس سواريز بسبب الإيقاف على خلفية العضة الشهيرة ضد الإيطالي جورجيو كيليني في مونديال البرازيل 2014.

وكان المنتخبان قد تبادلا التحية في مباراتيهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، فقد نجحت الأرجنتين في الفوز على الأوروجواي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بالعاصمة بوينس ايرس، وردت الأوروجواي التحية بفوزها على التانغو (3-2) في لقاء الإياب في الجولة الأخيرة لتلك التصفيات.