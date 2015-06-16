الغزالى حرب: سأتنازل عن حبس موسى إذا اعتذر لى ولشباب يناير

أكد أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أنه من حيث المبدأ ليس لديه مانع من التنازل عن الدعوى التى حصل فيها على حكم بالسب والقذف ضد الإعلامى أحمد موسى مقابل إعلان الأخير اعتذاره رسميًا له ولكل شباب ثورة يناير الذين أساء إليهم- بحسب تعبيره.

وأضاف حرب فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "تعرضت خلال الأيام الماضية لضغوط كثيرة وأطراف كثيرة توسطت كان آخرهم مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، الذى أحترمه كثيرًا"، موضحا: "أحمد موسى هو من دفعنى إلى تحريك دعوى ضده عندما تحدث عنى بشكل غير لائق واتهمنى باتهامات غير صحيحة، ومن ثم إذا اعتذر لى ولثورة 25 يناير سأتنازل عن الدعوى".

وتابع: "شباب ثورة يناير غاضب بشدة من أحمد موسى لأنه أساء إليهم واتهمهم باتهامات غير صحيحة، وكثير منهم سيغضب منى إذا تنازلت عن القضية، ومن ثم فإن أى تسوية للقضية لابد أن تتضمن اعتذارًا لهم أيضا".

وأعرب حرب عن استيائه من تناول بعض الإعلاميين للقضية خلال الأيام الماضية وقال: "مصطفى بكرى ووائل الإبراشى وتوفيق عكاشة وآخرون أرادوا أن يقحموا أنفسهم فى الأمر، وأتمنى أن يتوقفوا عن إشعال الموقف لأنى لا أعتقد أن ما يفعلونه يفيد أحمد موسى".