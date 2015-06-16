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عمرو أديب: "الإخوان نفسهم مرسى يُعدم لإحداث الفوضى وقتل الضباط"

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عمرو أديب: "الإخوان نفسهم مرسى يُعدم لإحداث الفوضى وقتل الضباط" عمرو أديب: "الإخوان نفسهم مرسى يُعدم لإحداث الفوضى وقتل الضباط"
عَلَّقَ الإعلامى عمرو أديب، على حكم الإعدام الصادر على الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً: "الإخوان لا يهمهم الحكم على مرسى، الإخوان نفسهم محمد مرسى يتم إعدامه حتى يتم تسخين الأحداث".

وأوضح أديب ببرنامجه "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإخوان يرغبون فى اعدام مرسى، أملاً فى أن يحرق عدد من الشباب أتوبيسات، أو يدعون للتظاهر، أو التحريض على قتل ضباط بسيناء، أو العمل على عرقلة افتتاح محطة مترو السادات التى حارب الشعب من أجل إعادة تشغيلها.

وأكد أديب، أن كل ما حدث اليوم من أحكام على الرئيس الأسبق مرسى، لا توجد لديهم فيها مشكلة، ولكن المشلكة عندهم تكمن فى خيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان، لأنه "سيدهم وتاج راسهم"، مضيفًا: "هو ده اللى معاه الفلوس واللجان الالكترونية وهو الباشا، إنما مرسى عادى لأنه ليس رمز لهم وعمره ما كان شخصية مهمة".

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