بالصور.. انتهاء تطوير النصب التذكارى بـ"التحرير" قبل فتح مترو السادات

ينشر "اليوم السابع"، صور الشكل النهائى، من أعمال التطوير وتجميل النصب التذكارى الكائن بالحديقة الوسطى لميدان التحرير، حيث أوشكت محافظة القاهرة على الانتهاء من تطويره ببعض اللمسات.

ويأتى انتهاء التجميل، قبل ساعات من فتح محطة مترو السادات، أمام المواطنين، بعد موافقة الجهات الأمنية، وتوفير كافة الاشتراطات التى طلبتها تلك الجهات، وإغلاقها المحطة أكثر من سنتين.

وسيتم تركيب شاشة إلكترونية كبيرة تعرض أسماء شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بجانب تركيب كشافات إنارة بمحيط الحديقة الوسطى للميدان بألوان مختلفة لتعطى منظرا جماليا للميدان.

ويشار إلى أن محافظة القاهرة أزالت النصب التذكارى الذى تم بناؤه فى عهد الدكتور حازم الببلاوى إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء، تخليدا لشهداء الثورة فى منتصف شهر يناير الماضى، وأقامت سارى علم بارتفاع 40 مترا يتوسط الجدار الرخامى مكتوب عليه عبارة تحيا مصر باللغة العربية والفرعونية.

-موجز أخبار مصر للساعة 6.. فتح محطة مترو السادات غدا بعد موافقة الأمن

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