عفروتو يتحدث لـ في الجول.. عن السعي لأخذ نقاط من الزمالك

يسعى مصطفى "عفروتو" نجم ألعاب دمنهور إلى خطف نقاط من الزمالك حين يواجهه يوم الأربعاء في الجولة 34 من الدوري المصري.

وتحدث FilGoal.com مع النجم الأبرز لألعاب دمنهور والذي وقع عقدا للانتقال إلى الإسماعيلي في الصيف، بعدما تأكد هبوط فريقه للدرجة الثانية.

وقال عفروتو لـFilGoal.com: "في المباريات الجماهيرية يكون طموح اللاعب شخصيا قبل حتى التحدث عن موقف ناديه".

وتابع "لهذا رغم تأكد هبوط دمنهور إلا أني وكل زملائي سيبحثون عن نتيجة إيجابية في المباراة وأخذ ما نستطيع من نقاط أمام الزمالك".

وأضاف "كل لاعب يلعب مباراة خاصة لنفسه في مواجهة الزمالك أو الأهلي. وأبحث عن الاستمرار في المستوى الذي قدمته منذ بداية الموسم".

وعن طموحه بعد الرحيل عن دمنهور، أجاب عفرتو "أكملت هدفي الأول وهو الانضمام لناد كبير هو الإسماعيلي".

وأكمل "الآن سيكون طموحي الاستمرار على هذا المستوى. لاحقا مع الإسماعيلي سأبحث عن حلمي القديم وهو الاحتراف في أوروبا والانضمام للمنتخب".