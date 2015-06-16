3 قطرات يومياً لسُمرة ذهبية من Clarins

أطلقت كلارنس Radiance-Plus Golden Glow Booster للوجه، وهو مستحضر فريد للعناية بالبشرة يُعتبر أوّل مسمّر ذاتي للوجه يمنحك سُمرة ذهبية وطبيعية، مناسب لوجهك من الاستعمال الأوّل. يضمن لك نتيجة فوريّة.

2015. لم تقف كلارنس عند هذا الحدّ إذ تطلق اليوم نزولاً عند طلب السيّدات، إصدار من هذا المستحضر مخصّص للجسم: إنّه Radiance-Plus Golden Glow Booster للجسم. فهو يتميّز بتركيبة معدّة خصّيصاً لمنحك سمرة الصيف الطبيعية المتوهّجة والمناسبة لبشرتك وإنّما على مدار السنة. سمرة طبيعية للغاية يمكنك تعديلها بحسب رغبتك.

بفضل هذين المستحضرين المبتكرين والسبّاقين،

تضيف كلارنس السمرة المتوهجة إلى نظامك اليومي للعناية بوجهك وجسمك.

كسمرة "الشمس" الطبيعية والحقيقية،

وإنّما مع راحة إضافيّة.

استعمال سهل وسريع.

يمتاز مستحضر Radiance-Plus Golden-Glow Booster بعبوته العمليّة جدّاً المزوّدة بقطّارة، كما أنّه أوّل مسمّر ذاتي من كلارنس يضفي الإشراق والتوهج الصحّي على فوائد مستحضرات ترطيب البشرة وشدّها.

لتسمير أيّ منطقة في الجسم (نصف ساق، ذراع، معدة إلخ.) امزجي كمّية صغيرة من مرّطب كلارنس للبشرة الذي تستعملينه عادة مع 4-6 قطرات من مستحضر Radiance-Plus Golden-Glow Booster للجسم في راحة يدك. ووفقاً للنتيجة التي تحصلين عليها، استمرّي في الأيام التالية باستعمال نفس عدد القطرات كالسابق لتعزيز سمرتك أو عدد قطرات أقلّ للحفاظ عليها.

تركيبة ناجحة يمكن مزجها مع كافة أنواع

مستحضرات ترطيب وشدّ بشرة الجسم من كلارنس

يمكن مزج التركيبة الفريدة التي يتميز بها مستحضر Radiance-Plus Golden Glow Booster مع كافة مستحضرات ترطيب وشدّ بشرة الجسم من كلارنس. وبهذه الطريقة، إلى جانب السمرة الذاتية الطبيعية المظهر، يمكنك الاستفادة من كافّة المزايا والرائحة الرائعة لمستحضرات العناية بالجسم التي تستعملينها بانتظام (Moisture Rich Body Lotion، Silky-Smooth Body Lotion، Extra-Firming Body إلخ.)، من دون تحمّل أيّ رائحة مزعجة من حمض الدوكوساهيكسينويك واحتمال بقاء آثار مرئية.

وعلى غرار كافة مستحضرات التسمير الذاتي الأخرى، عليك غسل يديك جيداً بالصابون والماء بعد استعماله.

أجمل سمرة...

حتى أشعة الشمس تعجز عن مضاهاتها.

سرّ تركيبة هذا المستحضر الفريدة والفعّالة للغاية.

عند تحضير تركيبة مستحضر Radiance-Plus Golden-Glow Booster للجسم، جمع قسم البحوث في دار كلارنس أفضل نسب من حمض الدوكوساهيكسينويك والإيثرولوز الطبيعيّين، مع اعتماد كمّية أكبر من حمض الدوكوساهيكسينويك مقارنة بتركيبة مستحضر تسمير الوجه. يتفاعل هذان المكوّنان مع الأحماض الأمينية في الطبقة القرنوية من البشرة ويحفّزان تلوّنها.

النتيجة؟ سمرة تبدو طبيعية للغاية ويمكن التحكّم بدرجتها، ناهيك عن كونها مناسبة لكلّ درجات لون البشرة، ما يمنح جسمك سمرة متوهّجة في خلال ساعات قليلة. يُشار إلى أنّ السمرة تتلاشى تدريجياً لدى التوقف عن استعمال المستحضر.

توهّج فاتن... على مدار السنة!

بات الحصول على تلك الإطلالة السمراء الفاتنة ممكناً قبل الصيف بفضل مستحضر Radiance-Plus Golden-Glow Booster للجسم!

- سمرة تدريجية ومتجانسة وقابلة للتعديل إلى جانب كونها مناسبة للبشرة وتبدو طبيعية.

- كافّة مزايا مستحضرات العناية بالجسم التي تستعملينها عادة.

- من دون رائحة حمض الدوكوساهيكسينويك.

- ظهور السمرة سريعاً.

- تأثير التركيبة المرطّب والمنعّم.

- سهولة الاستعمال، وضعه بخطوة واحدة.

تجتمع هذه المزايا في قارورة شفّافة عنبرية اللون سعتها 30 مل. إنّها طريقة عصريّة للحصول على جسم جميل مسمرّ مع نتيجة مثالية كلّ مرّة.