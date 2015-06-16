يكشف عطر أو دي بارفيوم الجديد Trésor Midnight Rose Elixir d’Orient الذي استوحي من ليالي الشرق الحالمة، عن كل الجوانب الخفية بكل ما فيها من جاذبية وغموض الورد البلدي الدمشقي الذي ينبض في قلب الرحيق العطري المثير والشهي. إنه دعوة للمضي في أفخر رحلة عطرية.

وردة فاتنة في قلب إكسير شهي

اعتمدت Anne Flipo، التي تُعدّ من أشهر الأسماء في صناعة العطور الفرنسية، على حسيّة الوردة لاستخراج جوهرها وتجسيد كل ما فيها من براءة وشغف وعاطفة وجاذبية، في ابتكار عطر Lancôme.

يمتزج عبق التوت مع رحيق الورد البلدي الدمشقي ليعزز من كل جوانب فخامته بأروع صورة. سرعان ما يتحد الثنائي اللاذع والعذب مع نضارة خلاصة براعم الكشمش الأسود، فيكتسب عبق الورد نكهة فاكهية فاخرة. وكلمسة إثارة أخيرة: يعزز خشب غاياك والبتشول من كثافة رائحة مزيج من خشب العود والجلد والبخور. تركيبة متكاملة تصل حد الكمال تحت لمسات خلاصة الفانيليا المثيرة التي تلهب الحواس، وتعزز جاذبية هالة العطر.

زجاجة متألقة بلمسات الذهب والجمشت

أكثف لحظات الليالي الشرقية وأكثرها سحراً تلك التي تقف على أعتاب منتصف الليل، حين تلتحف السماء بوميض الذهب وهمسات الجمشت الأرجوانية. لحظات كثيفة تحبس الأنفاس بكل ما فيها من مشاعر جياشة و احتمالات لا محدودة، تم تجسيدها في زجاجة عطر Trésor Midnight Rose Elixir d’Orient

تتألق زجاجة العطر بوميض الذهب وكل جاذبية غموض اللون الأرجواني، بينما تعكس شفافيتها خلفية مطرزة بأشكال فن المشربية الهندسي. يزيّن عنقها وردة حريرية تخفي بين طيات بتلاتهاالأرجوانية أسرار الليل تحت غطاء الزجاجة الشامخ على شكل ماسة. وردة ثمينة، رمز الحب بأروع صوره الجياشة التي يمكن تخيّلها.