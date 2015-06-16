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أزهار لوكسيتان تفوح من جديد في مجموعة للعناية بالبشرة

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أزهار لوكسيتان تفوح من جديد في مجموعة للعناية بالبشرة أزهار لوكسيتان تفوح من جديد في مجموعة للعناية بالبشرة

الثلاثاء 16-06-2015 18:23

أطلقت ماركة لوكسيتان اليوم جديدها في بيروت سوق - مطعم The Carden، مجموعة مميّزة للعناية بالبشرة، يذكر أنها المرّة الأولى التي تقدّم فيها لوكسيتان مجموعة للبشرة من تركيبة زهرة البوني Poney. وجاءت هذه التجربة كحل مثالي للنساء في وقت تحتاج فيه البشرة لمنتج خفيف ورقيق يناسب جميع احتياجاتها ويحل مشاكلها، فتجدين كريم النهار والسيروم، بالإضافة إلى كريم CC المميّز الذي يرطّب البشرة ويحميها ويخفي عيوبها. ولان لوكسيان تعنى بالمرأة وجمالها فإليك العطر المنعش الزهري لتنعمي برائحة منعشة على الدوام .
حضر الحفل العديد من الوجوه الإعلامية وتم الحدث ضمن أجواء صيفيّة حيث احاطتنا الحديقة بالأزهار وتمتعنا بفرصة تجربة المستحضرات الجديدة.

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سيدتي