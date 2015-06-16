القبض على راكب بالمطار لمحاولته تهريب 5 آلاف قرص منوم بملابسه الداخلية

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء من ضبط راكب، وبحوزته حوالى 5 آلاف قرص من عقار "زانكس" المنوم، وذلك قبل سفره للرياض على الطائرة المصرية المتجهة إلى هناك.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه تم الاشتباه فى الراكب أثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة المصرية المتجهة للرياض، وبتفتيشه عثر على الأكياس البلاستيكية وبفتحها بمعرفة المقدم معتز يوسف رئيس نوبتجية التأمين تبين أن بداخلها الأقراص المنومة، حيث اعترف المتهم أمام العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التأمين بتفريغ الأقراص المخدرة من عبواتها الأصلية ووضعها داخل أكياس من البلاستك، ثم أخفاها داخل ملابسه الداخلية لتضليل رجال التأمين.

وأمر اللواء طارق فتحى مدير الأمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر وإلغاء سفر الراكب وإحالته للنيابة.

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