بنديكت كامبرباتش أب للمرة الأولى

رزق الممثل البريطاني Benedict Cumberbatch بطفله الأول من زوجته المخرجة المسرحية Sophie Hunter.

وقد أعلن متحدث باسم المخرجة البالغة من العمر 37 عاماً، أنها وزوجها الممثل البالغ من العمر 38 عاماً رزقا بطفل دون الكشف عن اسم المولود.

وقال:" Benedict و Sophi سعيدان بالإعلان عن وصول ابنهما الجميل، نطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة خلال هذه الأسابيع القليلة المقبلة."

يذكر أن Benedict Cumberbatch و Sophie Hunter تزوجا في عيد الحب، وقد أعلنا في يناير/كانون الثاني عن انتظارهما مولودهما الأول، بعد شهرين من إعلان خطوبتهما رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.