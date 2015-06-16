Michael Myers يعود في Halloween Returns

أعلنت شركتا Dimension Films و Trancas International Films أن التحضير لفيلم جديد من سلسلة أفلام Halloween بدأ رسمياً بعد تصريح لـ Bob Weinstein مدير شركتي Dimension و The Weinstein Company قال فيه أن غياب Michael Myers طال ومحبي سلسلة أفلام Halloween متشوّقون لعودته الى الشاشة الكبيرة في فيلم سيكون الأكثر رعباً في السلسلة. الفيلم الجديد سيحمل عنوان Halloween Returns وسيتولّى إخراجه Marcus Dunstan وهو الجزء الحادي عشر في السلسلة، كما يعدّ الجزء المنتظر أيضاً تكملة للفيلمين الأخيرين اللذين أخرجهما Rob Zombie عامي 2007 و 2009 أي Halloween و Halloween II. سيناريو الجزء الجديد كتبه Patrick Melton بمساعدة المخرج Dunstan. إنتاج الفيلم سيتولاه مالك عقّاد ابن المخرج الكبير الراحل مصطفى العقّاد الى جانب Matthew Stein الذي سيعمل كمنتج منفّذ. يذكر أن فيلمي Halloween و Halloween II جمعا مبلغ 91.7 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر في أميركا علماً أن كلفة إنتاجهما لم تتخطَ الـ 20 مليون دولار.