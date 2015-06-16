بالصور: الأمير جورج هو الحدث الأهمّ في مهرجان البولو

لا يحضر الأمير George البالغ من العمر 23 شهراً في مكان ما إلا ويخطف الأنظار من جميع الذين يُحيطون به فيُصبح الحدث الأهمّ.

فبعد أن أطلّ من على شرفة قصر بكنغهام، حصل الأمر مجدداً خلال وجوده في مهرجان البولو في غلوسترشير.

وأمضى الأمير George الوقت وهو يلعب مع والدته دوقة كامبريدج Kate Middleton، التي أثبتت أنها استعادت رشاقتها بعد حوالى 6 أسابيع مضت على إنجاب ابنتها الأميرة Charlotte.

وشارك في المهرجان الأمير William والأمير Harry والأمير الجدّ Charles و Zara Phillips وزوجها Mike Tindall وابنتهما Mia Grace، بالإضافة إلى Peter وAutumn Phillips وابنتيهما Isla وSavannah.

يُشار إلى أنّ الأميرين William و Harry كانا شاركا في المباراة الخيرية.

بالصور: الأميرة شارلوت في أول إجازة عائلية لها