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مصطفى بكرى: وسطاء حل أزمة أحمد موسى اشترطوا عدم ظهوره بالإعلام لمدة عام

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مصطفى بكرى: وسطاء حل أزمة أحمد موسى اشترطوا عدم ظهوره بالإعلام لمدة عام مصطفى بكرى: وسطاء حل أزمة أحمد موسى اشترطوا عدم ظهوره بالإعلام لمدة عام

مصطفي بكري

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن بعض الأشخاص الوسطاء الذين تدخلوا لإنهاء الأزمة الراهنة بين الإعلامى أحمد موسى والدكتور أسامة غزالى حرب اشترطوا لإتمام الصلح بين الطرفين عدم ظهور أحمد موسى على شاشات التليفزيون لمدة عام، وأيضا عدم كتابته مقالات لمدة مماثلة.

وأوضح بكرى، خلال برنامج “على مسئوليتى” على قناة صدى البلد، أن من يتشفى الآن فى الحكم الصادر ضد أحد رجال هذا البلد ممن دافعوا عنها وقت الأزمة سيأتى عليهم الدور ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم منذ 25 يناير وحتى الآن من تآمر لهدم مؤسسات هذا الوطن، واقتحام جهاز أمن الدولة، وحرق جميع الملفات لطمس أى أدلة تدينهم وتثبت عليهم تهمة الخيانة العظمى فى حق الوطن.

 

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