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رسميًا.. منع صيام الموظفين الصينيين

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رسميًا.. منع صيام الموظفين الصينيين رسميًا.. منع صيام الموظفين الصينيين

 

أرشيفية

شددت حكومة إقليم شينغ يانغ بغرب الصين، رقابتها على ممارسة الشعائر الدينية التي تتبعها أقلية الإيغور المسلمة مع إقتراب شهر رمضان.

وقد ذكرت وسائل الإعلام الحكومية إخطارات رسمية ، تطالب أعضاء الحزب والموظفين العموميين والطلاب والمدرسين بشكل خاص عدم صوم رمضان، وهو أمر حدث في العام الماضي أيضاً.

وقالت على موقعها على الإنترنت إن مسؤولي سلامة الغذاء في إقليم جينغخه القريب من الحدود مع كازاخستان قرروا الأسبوع الماضي إنهم “سيوجهون ويشجعون” مطاعم الأطعمة الحلال على البقاء مفتوحة في المواعيد المعتادة خلال شهر رمضان.

و بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية” أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية إن في إقليم مارالبيشي حيث مات 21 شخصاً في إضطرابات عنيفة عام 2013 قدم مسؤولو الحزب تعهدات شفوية وكتابية “بعدم ممارسة أي شعائر وعدم المشاركة في أنشطة دينية وسيقودون الدعوة إلى عدم صوم رمضان”.

وتقول جماعات الإيغور في المنفى ونشطاء حقوق الإنسان إن السياسات القمعية للحكومة في شينجيانغ ومن بينها وضع قيود على الممارسات الدينية أثارت الإضطرابات، وهي مزاعم تنفيها بكين. وأن الصين تزيد من محظوراتها ومراقبتها مع قدوم رمضان، ممارسة الشعائر الدينية للإيغور تم تسييسها بشكل كبير وزيادة القيود يمكن أن تسبب مقاومة حادة.

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أونا

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