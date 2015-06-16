مسلّم: الحديث عن المصالحة محاولات من قيادات الإخوان في الخارج لشحن همة شبابهم في الداخل

أكد، محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، أن الحكم على محمد مرسي اليوم أول درجة وهناك درجات تقاضي أخرى إذا تم قبول نقض الحكم.

> وأضاف أن الحكم على مرسي رسالة قوية وواضحة لكل أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الموجودين بالخارج في تركيا وقطر .

وشدد أن جماعة الاخوان تتفتت والموقف الدولي تغير تجاه الجماعة، وأكمل مسلم أنه سأل مسئول كبير في الدولة هل توجد نية للمصالحة مع الاخوان نفي تمامًا.

وأضاف أن الحديث عن المصالحة محاولات مزعومة من قيادات الاخوان في الخارج لشحن همة شبابهم في الداخل.

وأوضح أنه من الملاحظ غياب المظاهرات الاخوانية والدليل ضعف حشد الاخوان لأنصارهم في الذكرى الاولى لحكم السيسي.

وقال مسلم أن بيان الخارجية الامريكية المعارض لحكم الاعدام على محمد مرسي تقليدي ومتوقع لان الاخوان راهنت على الولايات المتحدة وخسرت رهانها لان الشعب رفض حكم الجماعة.

وشدد أن الاخوان يتجهون بشكل كبير الي العنف والتأييد الدولي معهم يتراجع حتى المانيا أكثر الدول المتعاطفة مع الاخوان أعترفت بشرعية الرئيس السيسي.

وقال مسلم كل أرهابي له جذور اخوانية وعودة الجماعة مستحيلة، وبقاء الجماعة خنجر في الدولة المصرية.

ووصف أن من يطرح مبادرة تأجيل احكام الاعدام على قيادات الاخوان ” نحانيح ” ورافضون خروج الجماعة من المشهد السياسي.

وأكمل مسلم أن الاخوان يتحالفون مع الشيطان للوصول على أهدافهم مشيرًا الى أن الرئيس السيسي لخص استراتيجية الاخوان أنهم بين خيارين أما أن يعودوا للحكم أو يقتلوا الشعب.

وأوضح أن قاضي قضية الهروب الكبير أجتمع مع محمد مرسي في بداية القضية وقال له أنت أمام هيئة المحكمة متهم أو محمد مرسي وليس رئيس سابق .

وأكمل أن التاريخ يؤكد أن الدولة المصرية دائما تحافظ على نفسها وتتخلص من أى محاولات لاسقاطها .