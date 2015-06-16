محافظ الإسكندرية ردًا على اتهام حفيدة الخديو عباس:الحرس لم يعتد عليها

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، ردا على اتهامات فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد، آخر حفيدة للخديو عباس، إن أفراد حرس المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية قد اعتدوا عليها اليوم ومنعها من الدخول أنه خارج الإسكندرية فى مهمة عمل بالقاهرة.

ونفى المسيرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن يكون حرس المقر المؤقت قد اعتدى عليها، مشيرا إلى أن الحرس قد يكون رفض دخول أى شخص لعدم وجود المحافظ بالداخل.

وكانت حفيدة الخديو عباس حلمى قد توجهت إلى محافظ الإسكندرية، للاستعلام عن سبب تأخر قرار المحافظ بتشكيل لجنة لفحص ممتلكات الخديو عباس حلمى الثانى فرفض أمن المحافظ السماح لها بالدخول.

-حفيدة الخديو عباس حلمى تتهم حرس محافظ الإسكندرية بالتعدى عليها

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