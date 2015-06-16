ليلى إسكندر: المنتدى الحضرى يستهدف تطوير العشوائيات والقضاء على فوارق الطبقات

>اختتم اليوم الثلاثاء المنتدى الحضرى المصرى الأول الذى تنظمه كل من وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وقالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن هدف تنظيم هذا المنتدى تعزيز الأطر المؤسسية العاملة على التنمية والتطوير الحضريين على المستوى الوطنى وكذلك لدمج وتمثيل مصر فى المشهد الحضرى العالمى.

وأكدت اسكندر أن هناك عدد من المنتديات المشابهة للمنتدى الحضرى المصرى الأول أُقيمت فى عدد من الدول مثل فلسطين فى 2012 ونيجيريا والكاميرون فى 2014، وكان لها آثار إيجابية على السياسات والممارسات الحضرية فى تلك البلاد.

وأضافت أن هذا المنتدى يسعى إلى توفير منصة شاملة سمحت بحوار ناجح ومشاركة فعالة للأطراف ذات المصلحة المعنية بالتحديات التى تواجه عملية الاستدامة الحضرية، وكذلك التوصل لفهم أفضل حول قضايا الإسكان والحضر وسبل متابعتها على المستوى الوطنى.

وأشارت إسكندر الى أن المبادئ العامة للمنتدى تمثلت فى تطوير العشوائيات والقضاء على الفوارق بين الطبقات والحفاظ على البنية التحتية والموارد الطبيعية وكذلك التوسع العمرانى المتوازن والتواصل بين وداخل المدن، مؤكدة أن الجلسات النقاشية تناولت المساحات المشتركة التى تؤثر على الاقتراب الكلى للتنمية الحضارية، بحيث افسحت المجال أمام خليط من الأطراف المعنية ذات المصلحة لتقديم ربؤيتهم والانخراط فى حوار بناء لإعداد سياسة مصر الحضارية القومية الجديدة.