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الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم بالسعودية والأردن

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الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم بالسعودية والأردن الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم بالسعودية والأردن
أفادت قناة "سكاى نيوز" إعلان المملكة العربية ، والمملكة الأردنية، أن غدًا المتمم لشهر شعبان، ويكون أول يوم بشهر رمضان بعد غدٍ الخميس.

كانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غدٍ الخميس هو الأول من شهر رمضان للعام الهجرى 1436.

وأوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى بيان له مساء اليوم، الثلاثاء، خلال الاحتفال الرسمى الذى أقامته الدار، أن اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم هلال شهر رمضان ولم يتبين لها هلال الشهر الكريم، وهو ما يوافق الرؤية الفلكية، وعليه فإن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غدٍ الخميس هو الأول من شهر رمضان للعام الهجرى الحالى.

وهنأ مفتى الجمهورية الشعب المصرى والشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة معربًا عن أمله فى أن يوحد الله صف المصريين ويجمع كلمتهم على الخير من أجل مصلحة واستقرار وأمن ، وأن يكون الشهر المبارك فرصة للم الشمل.

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مصر 365

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