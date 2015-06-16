بالصور …أيتن عامر تحتفل بعقد قرانها على مدير التصوير محمد عز العرب

أحتفلت الفنانة آيتن عامر اليوم الثلاثاء بعقد قرانها على مدير التصوير محمد عز العرب بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

> وحضر العقد كل من ريهام عبد الغفور ،هنا شيحة ،عبد الله الكاتب ،غادة إبراهيم ،فلك نور، بوسى شلبى،والمخرجان محمد حمدى ،أحمد البدرى ،المنتج عصام شعبان ،رشا نور الدين، وكان فى استقبال الحضور شقيقة العروسة الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى.