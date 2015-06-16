رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والتقدم وللأمة الإسلامية العزة والرفعة.



> كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة المباركة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.



> وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقيات مماثلة ..أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك.