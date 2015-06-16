عنان يكذب شفيق : لم اتصل بالفريق وعرفت النتيجة بالمؤتمر الصحفي

رد الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق بعدما قال الاخير بالأمس خلال حواره مع الإعلامى عبد الرحيم على، أنه تلقى اتصالاً من الفريق عنان، ليلة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى عام 2012، وقال له”إن شاء الله كل حاجة تمام.. بس ابقى افتكرنا يا فندم”. وأكد الفريق عنان، أنه لم يقول للفريق شفيق هذا الكلام، وعلم بنتيجة انتخابات 2012 من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية آنذاك، قائلاً “فيما يختص إن قولتله مبروك وابقى افتكرنى، فكيف لى وأنا لا أعلم بنتيجة الانتخابات إلا من خلال المؤتمر الصحفى، مثل شأن كل المصريين”.

وأكد الفريق سامى عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية “النهار”، أنه تجمعه علاقة طيبة وقوية مع الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق على المستوى الشخصى، ولكنه يلومه على هذه التصريحات التى أدلى بها بالأمس.