"أتلانتس" يعد بتجارب استثنائية في رمضان

أنهى منتجع "أتلانتس"- النخلة في دبي تحضيرات خيمة "أساطير"، أحد أهم مقاصد الضيافة في المنطقة، خلال شهر رمضان المبارك، مع وعد زائريه من دولة الإمارات ومنطقة الخليج بتجارب إفطار وسحور غير مسبوقة.

ستقدم "أساطير"، الخيمة الشاطئية ذات الإطلالات الأخّاذة على الخليج العربي، هذا العام، تجارب ذات قيمة مضافة في مجالي الضيافة والترفيه الرمضاني، مثل: المأكولات التقليدية، وعزف العود المباشر، وألعاب الشطرنج والطاولة والشدة، في إطار من الفخامة.

تجدر الإشارة إلى أن "أساطير" مناسبة تماماً للسهرات العائلية وجلسات الأصدقاء على السواء.

لناحية تجارب الطعام، يضيف "الشيف" التنفيذي للمأكولات الشرقية في منتجع "أتلانتس"- النخلة علي البرجي مجموعة من الأطباق الشرقية والخليجية الشهية، بما في ذلك الثريد من المطبخ الإماراتي، وغيره من الأطباق العربية، فضلاً عن الأطباق التقليدية، مثل: الـ"أوزي" ولحم الضأن مع الأرز والتوابل العربية، بدون إغفال الحلويات المعدّة خصيصاً لضيوف "أساطير"، مثل: آيس كريم "أم علي"، ومثلجات الزعفران المصنوعة من حليب النوق، وسلطة قمر الدين مع الفاكهة المجفّفة... إضافة إلى ما تقدّم، ستقدم "أساطير" مأكولات تركية رائعة مثل الـ"نوجا"، و"الآيس كريم" بمذاقات البقلاوة والقهوة العربية والمستكة، ومثلجات التمر الإماراتي.

تجلب "أساطير" أطباقاً من المطابخ الإماراتية والإيرانية والهندية والأوروبية، علماً أنّها ستقدّم وجبة الإفطار بين الساعة 6:15 مساء أو وقت غروب الشمس و8:30 مساء مقابل 195 درهماً للشخص، بينما ستقدم وجبة السحور بين الساعة 9:30 مساء والساعة 2:30 فجراً بمعدل إنفاق لا يقل عن 150 درهماً للشخص (باستثناء الشيشة).

بعد نجاح مطعم "نوبو"، سيقدم هذا العام وجبة الإفطار في الساعة 7 مساء خلال رمضان. تتضمن الأطباق المتوفرة مزيجاً رائعاً من إبداعات الشيف العالمي "نوبو"، وذلك بسعر 270 درهماً للشخص.

كما سيقدم مطعم "كلايدوسكوب" بوفيه الإفطار من الساعة 6 مساء مقابل 200 درهم، علماً أنّها تحوي مشروبات رمضان المنوعة. يتخصّص "كلايدوسكوب" بالأطباق الشرق الأوسطية والعربية والهندية.

من جهتها، تكشف "العربية للسيارات" عن رعايتها لخيمة "أساطير" للعام الخامس على التوالي.