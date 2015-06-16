جولة في متاحف "ميامي"

تقع مدينة "ميامي" الكبرى على ساحل المحيط الأطلسي، في جنوب شرق ولاية "فلوريدا" الأمريكية، وتعتبر مركزاً رئيساً ورائداً في التمويل، والتجارة، والثقافة، والإعلام، والترفيه، والفنون، والتجارة الدولية. في سنة 2008، صنّفت مجلة "فوربس" ميامي بــ "المدينة الاكثر نظافةً في أميركا"، نظراً إلى جودة الهواء على مدار السنة، ووفرة المساحات الخضراء، والشوارع النظيفة، ورواج برامج إعادة التدوير على نطاق المدينة.

يعدّ وسط مدينة "ميامي" موطناً لأكبر تجمّع للمصارف الدولية في الولايات المتحدة، والعديد من الشركات الوطنية والدولية الكبرى. كان ميناء "ميامي"، والمعروف باسم "كروز رأس المال في العالم،" الميناء رقم واحد في العالم لكونه يستوعب بعضاً من أكبر السفن وعمليات الرحلات البحرية في العالم.

تتمتع المدينة بمناخ موسمي استوائي، مع صيف حار ورطب، وشتاء قصير دافئ.

تتعدّد المتاحف في "ميامي"، ومن أشهرها:

- متحف "باس" للفنون: يقع في "ميامي بيتش"، وينظّم على مدار السنة معارض معاصرة، علماً أنّه متخصّص في الفن العالمي، من عصر النهضة حتى العصر الحديث. كان تأسس في سنة 1963، من التبرع الخاص من قبل جامعي الأعمال الفنية جون وجوانا باس.

يعرض المتحف مجموعات وطنية ودولية، من أجل تنشيط الحركة السياحية، وتقديم "ميامي بيتش" وجهة ثقافية.

من أبرز معروضاته اللوحات العائدة للقرن التاسع عشر.

الجدير بالذكر أن المتحف يشهد حالياً ورشة لتوسيعه مرة أخرى، بإشراف المهندس المعماري الشهير أراتا إيسوزاكي، وذلك بهدف زيادة مساحته بنحو 50 بالمئة.

*يمكن زيارة المتحف من الأربعاء إلى الأحد، مقابل 8 دولارات أمريكية للكبار، و6 دولارات للطلاب وكبار السن.

- متحف تاريخ "ميامي": يعدّ واحداً من أكبر متاحف التاريخ الإقليمية، خصوصاً في جنوب شرق الولايات المتحدة. يحوي أكثر من 13000 من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل كولومبوس، جنباً إلى جنب مع المعارض الدائمة والمؤقتة. هناك، يمكنك استكشاف تأثيرات الهجرة والسياحة والتنمية والتقدم التكنولوجي في جنوب "فلوريدا". في يوليو/حزيران 2011، أصبح المتحف جزءاً من برنامج معهد "سميثسونيان" للانتماءات المرموقة. يدعى الزائرون أيضاً لمشاهدة الصور التاريخية في مركز بحوث المتحف، الذي يضمّ أكثر من مليون من الصور والرسومات والوثائق.

- متحف "كورال غيبلس": يقع في المدينة التاريخية؛ كان تمّ تجديده وأعيد افتتاحه في سنة 2011، علماً أنّه يتيح للزائرين استكشاف الفن والتصميم والمعارض الدائمة والسفر، وسماع المحاضرات، والمشاركة في الحفلات الموسيقية أو أخذ جولة سيراً على الأقدام مع دليل.

- متحف "ميامي" للأطفال: يقع في منتصف الطريق بين وسط مدينة "ميامي" و"ميامي بيتش"، ويشكّل بيئةً تفاعليةً مليئة بالمرح. يدعو "المتحف" الأطفال وأولياء الأمور والزائرين من جميع الأعمار للعب والتعلم معاً. ان جميع المعروضات تمثّل الفنون والثقافة والمجتمع والاتصالات والخيال والإبداع. كما يقدّم المتحف برامج يومية، ومخيمات، ومواد تعليمية.

يفتح متحف "ميامي" للأطفال أبوابه، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

- متحف عالم الفن المثير: يضم أكثر من 4000 قطعة من الأعمال الفنية المثيرة من جميع أنحاء العالم، تعود إلى ما بين 300 قبل الميلاد حتى الآن. ويشكّل موطن أكبر مجموعة من الأعمال الفنية المثيرة في أمريكا!

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