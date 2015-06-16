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نفحة تاريخية في "غاستهوف بوست" بالنمسا

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نفحة تاريخية في "غاستهوف بوست" بالنمسا نفحة تاريخية في "غاستهوف بوست" بالنمسا

الثلاثاء 16-06-2015 17:24

"يجب أن لا ندع الأفضل وشأنه، ولكن يجب أن نضعه نصب أعيننا"؛ ما تقدّم اقتباس عن الفيلسوف الشهير بيرتراند راسل، وهو ينطبق على أسرة فندق "غاستهوف بوست"، التي تعمل جاهدة على تعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، للاستمتاع بإقامة لا تنسى!
يتربع هذا الفندق التاريخي في وسط مدينة "ليخ" غربي النمسا، منتجع الرياضات الشتوية المشهور عالمياً.
بفضل موقعه الجاذب، وإرثه المحلّي، ودقته في إبراز تفاصيل الديكور يستقبل الفندق النزلاء، بأجواء مرحبة، كما يدعوهم إلى تذوّق الأطباق الشهية في المطاعم، التي كانت فازت بجوائز في فنّ الطبخ، إذ يتطلع فريق المطبخ كله بشوق إلى الاهتمام بالزائرين، وإتقان أسرار فنون الطبخ، مع احترام التقاليد، وبنفس الوقت، الانفتاح أمام النزعات العالمية.
هناك، يبدو الاسترخاء الوصفة الأفضل في مركز" بادهاس" للتدليك الفيزيائي، والمزوّد بمسبح بانورامي وأجنحة العلاج وسط الحديقة النباتية الساحرة.

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سيدتي