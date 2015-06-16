صحيفة تركية: أردوغان التقى زعيم المافيا خلال حفل زفاف ابن أحد المقربين له

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صافح بشدة زعيم أحد الجرائم المنظمة فى تركيا "سادات باكر"، وذلك خلال حفل زفاف أحد أبناء رجال الأعمال المقربين من حزب العدالة والتنمية .

وأضافت الصحيفة أن "باكر" قضى فى السجن خمس سنوات فى إطار قضية تنظيم أرجنيكون الإرهابى، وقد خاض أردوغان مع "باكر" حديثا وديا حميما، غير مبالى بكاميرات وسائل الإعلام التركية .

ويعرف "باكر" بأنه زعيم المافيا التركية، حيث إنه يتاجر فى السلاح ويقوم بتهريبه إلى دول الشرق الأوسط، ومن أهم أنشطته تجارة الهيروين بين آسيا الوسطى وأوروبا وأعمال التهريب المختلفة والتزوير والألعاب الممنوعة والدعارة وقرصنة الأسواق العامة .

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