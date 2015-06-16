أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صحيفة تركية: أردوغان التقى زعيم المافيا خلال حفل زفاف ابن أحد المقربين له

Google+ Print
صحيفة تركية: أردوغان التقى زعيم المافيا خلال حفل زفاف ابن أحد المقربين له صحيفة تركية: أردوغان التقى زعيم المافيا خلال حفل زفاف ابن أحد المقربين له
ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صافح بشدة زعيم أحد الجرائم المنظمة فى تركيا "سادات باكر"، وذلك خلال حفل زفاف أحد أبناء رجال الأعمال المقربين من حزب العدالة والتنمية .

وأضافت الصحيفة أن "باكر" قضى فى السجن خمس سنوات فى إطار قضية تنظيم أرجنيكون الإرهابى، وقد خاض أردوغان مع "باكر" حديثا وديا حميما، غير مبالى بكاميرات وسائل الإعلام التركية .

ويعرف "باكر" بأنه زعيم المافيا التركية، حيث إنه يتاجر فى السلاح ويقوم بتهريبه إلى دول الشرق الأوسط، ومن أهم أنشطته تجارة الهيروين بين آسيا الوسطى وأوروبا وأعمال التهريب المختلفة والتزوير والألعاب الممنوعة والدعارة وقرصنة الأسواق العامة .

اردوغان يتناسى القمع فى تركيا ويصف حكم إعدام مرسى بـ"مذبحة للقانون"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365