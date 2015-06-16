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حسن أبو طالب يستقيل من رئاسة مجلس إدارة دار المعارف

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حسن أبو طالب يستقيل من رئاسة مجلس إدارة دار المعارف حسن أبو طالب يستقيل من رئاسة مجلس إدارة دار المعارف
تقدم الدكتور حسن أبو طالب، اليوم الثلاثاء، باستقالته من رئاسة مجلس إدارة وتحرير دار المعارف ومجلة أكتوبر، إلى جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة.

جاء نص الاستقالة كالتالى:
>"بالإشارة إلى الأزمة المفتعلة من قبل بعض أعضاء اللجنة النقابية بمؤسسة دار المعارف، والتحركات التحريضية ضدى شخصيا، وضد المصالح العامة للمؤسسة والتى سبق شرحها تفصيليا لكافة مؤسسات الدولة، فضلا عن التحركات غير المفهومة التى تحدث بين جموع العاملين من قبل بعض أعضاء اللجنة النقابية وبعض العمال بالمطابع وعدد من الصحفيين فى مجلة أكتوبر والإداريين أعضاء الجمعية العمومية التى تدعو إلى وقف العمل يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 بالرغم من صرف المنحة المعروفة بمنحة الإسراء والمعراج وتدعو للتصعيد ضد رئيس مجلس الإدارة تنفيذا للاتفاق بين هذه المجموعات قبل مجىء شهر رمضان .

ولما كانت هذه الحركات تؤدى إلى انقسام شديد داخل المؤسسة، وتدعو إلى تعطيل العمل بدون وجه حق، كما تمثل انتهاكا لكل القوانين واللوائح، ومع ذلك لم تقم مؤسسات الدولة بواجبها نحو حماية واحدة من أعرق المؤسسات المعروفة فى العالم العربى، كما لم تقم بحماية السلطة المعنوية التى يمثلها منصب رئيس مجلس الإدارة، مما يجعل إدارة أعمال المؤسسة فى ظل هذه البيئة العدائية أمرا مستحيلا وبلا جدوى ".


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