بالصور.. محافظ سوهاج يشهد فعاليات “الجامعة والمجتمع معاً لوطن جميل” بجامعة سوهاج‎

تحت شعار “الجامعة والمجتمع معاً لوطن جميل” شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، اعمال الترميم والدهان والتي يقوم بها طلاب كلية التعليم الصناعي ضمن النشاط الصيفي السنوى وذلك بالكورنيش الشرقي للنيل ومحيط الجامعة والشوارع المحيطة بها.

> حيث شهد اعمال الترميم لبعض الاماكن الخاصة بجلوس المواطنين على الكورنيش الشرقي للنيل وكذا اعمال الدهان الخاصة ببعض المقاعد وتجديد بعض الكراسي، كما قام سيادته بتفقد اعمال زراعة اشجار بعدد من الاحواض والتي تم الانتهاء منها وبجوارها اماكن متميزة لركن السيارات وكذا اعمال تجميل تمثال رفاعة الطهطاوي واعمال اعادة تجميل سور الجامعة.

> ومن جانبه قدم محافظ الاقليم الشكر لكافة القائمين على عمليات الصيانة والترميم بالكورنيش، مشيراً ان الجامعة تعد قاطرة التنمية بالمحافظة ويجب الاستفادة من الخبرات الموجودة بها لتحقيق تنمية على اسس علمية.

> واضاف انه لابد من التواصل مع الجامعة لإنها بيت الخبرة التي تخرج اجيال قادرة على العطاء والتنمية بالمحافظة.