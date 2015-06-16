محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان الحفل السنوى لكلية الآداب

شهد الدكتورأيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتورنبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، الحفل السنوى، الذى تقيمه كلية الآداب لتكريم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الذين بلغوا سن الإحالة إلى المعاش وتكريم الحاصلين على درجات علمية وجوائز تشجيعية، وتكريم الطلاب فى مسابقات الأبحاث البيئية والمجتمعية ضمن المسابقة، التى أقيمت بعنوان " دور الجامعة فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة".

وأكد المحافظ على سعادته البالغة بتنظيم يوم للوفاء والعطاء، مما يدل على المعدن الأصيل للمواطنين بسوهاج، مشيرًا إلى أن كل إنسان قادر على انتزاع احترام الآخرين له بجهده وعرقه وعمله، دون الحاجة إلى قانون أو تشريع لانتزاع هذا الاحترام.

وأضاف أنه لابد من غرس المعاملة الحسنة، التى أوصانا بها الإسلام فى شبابنا بدلاً من الاعتماد على الشعارات والأناشيد، والتى لا تجدى نفعًا.