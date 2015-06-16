قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجمعية ستنظم حفل توزيع 1800 كرتونة رمضان على الأسر الفقيرة بقرية كفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم، غدًا الأربعاء، وذلك بالتعاون مع نادى روتارى كايرو رويال، فى إطار المشروعات الخدمية التى تقدمها الجمعية بالتعاون مع "روتارى".

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع 1800 كرتونة رمضان بالفيوم

جدير بالذكر أنه انطلقت قافلة خيرية لنوادى روتارى مصر فى فصل الشتاء، لتوزيع 3000 بطانية للأسر الفقيرة والأيتام وغير القادرين داخل كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بتكلفة 120 ألف جنيه، بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

وقامت القافلة بزيارة عدد كبير من البيوت شديدة الفقر بحضور محافظ الروتارى لمعرفة احتياجاتها من تعريش وإدخال المياه والكهرباء، والعديد من الخدمات التى تتم بالقرى المحتاجة من خلال جمعية الأورمان، فى إطار مشروع "اكفل قرية فقيرة".

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن هذه المبادرات هى نموذج تعاونى بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة، والتى تمثل التنمية المستدامة، من خلال تسليم مشروعات تنموية، لتكون مصدر دخل للأسر الأولى بالرعاية.



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. عضوتان بنادى روتارى أثناء زيارتهما للفيوم



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سيدات وفتيات سعداء بزيارة اعضاء نادى للفيوم



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تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم



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توزيع بطاطين على الأسر الفقيرة بالفيوم خلال فصل الشتاء



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تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم



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تعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة لحل مشاكل معدومى الدخل



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توزيع بطاطين على الأسر الفقيرة بالفيوم خلال فصل الشتاء



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تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم

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