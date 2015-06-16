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تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع 1800 كرتونة رمضان بالفيوم

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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجمعية ستنظم حفل توزيع 1800 كرتونة رمضان على الأسر الفقيرة بقرية كفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم، غدًا الأربعاء، وذلك بالتعاون مع نادى روتارى كايرو رويال، فى إطار المشروعات الخدمية التى تقدمها الجمعية بالتعاون مع "روتارى".
>تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع 1800 كرتونة رمضان بالفيوم -اليوم السابع -6 -2015
>

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع 1800 كرتونة رمضان بالفيوم

جدير بالذكر أنه انطلقت قافلة خيرية لنوادى روتارى فى فصل الشتاء، لتوزيع 3000 بطانية للأسر الفقيرة والأيتام وغير القادرين داخل كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بتكلفة 120 ألف جنيه، بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

وقامت القافلة بزيارة عدد كبير من البيوت شديدة الفقر بحضور محافظ الروتارى لمعرفة احتياجاتها من تعريش وإدخال المياه والكهرباء، والعديد من الخدمات التى تتم بالقرى المحتاجة من خلال جمعية الأورمان، فى إطار مشروع "اكفل قرية فقيرة".

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن هذه المبادرات هى نموذج تعاونى بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة، والتى تمثل التنمية المستدامة، من خلال تسليم مشروعات تنموية، لتكون مصدر دخل للأسر الأولى بالرعاية.

. عضوتان بنادى روتارى أثناء زيارتهما للفيوم -اليوم السابع -6 -2015
>

. عضوتان بنادى روتارى أثناء زيارتهما للفيوم

سيدات وفتيات سعداء بزيارة اعضاء نادى للفيوم -اليوم السابع -6 -2015
>

سيدات وفتيات سعداء بزيارة اعضاء نادى للفيوم

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم -اليوم السابع -6 -2015
>

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم

توزيع بطاطين على الأسر الفقيرة بالفيوم خلال فصل الشتاء -اليوم السابع -6 -2015
>

توزيع بطاطين على الأسر الفقيرة بالفيوم خلال فصل الشتاء

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم -اليوم السابع -6 -2015
>

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم

تعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة لحل مشاكل معدومى الدخل -اليوم السابع -6 -2015
>

تعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة لحل مشاكل معدومى الدخل

توزيع بطاطين على الأسر الفقيرة بالفيوم خلال فصل الشتاء -اليوم السابع -6 -2015
>

توزيع بطاطين على الأسر الفقيرة بالفيوم خلال فصل الشتاء

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم -اليوم السابع -6 -2015
>

تعاون بين الأورمان وروتارى لتوزيع مواد غذائية على غير القادرين بالفيوم


>-الأورمان تدعم الوادى الجديد بمساعدات وسلع غذائية بقيمة 845 ألف جنيه
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-550 كرتونة مواد غذائية من الأورمان لغير القادرين فى طرة وحلوان
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-جمعية الأورمان تقدم مساعدات مالية لتجهيز 55 عروسا يتيمة بالوادى الجديد
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-بالأسماء.. وزير التعليم وجمعية الأورمان يكرمان أبناء شهداء الجيش والشرطة
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