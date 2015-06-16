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رئيس الوداد يؤكد لـ في الجول قبول عرض الزمالك.. ومن يريد إيفونا فليقنعه

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رئيس الوداد يؤكد لـ في الجول قبول عرض الزمالك.. ومن يريد إيفونا فليقنعه رئيس الوداد يؤكد لـ في الجول قبول عرض الزمالك.. ومن يريد إيفونا فليقنعه

قال مصدر مسؤول في الزمالك طلب عدم نشر اسمه وذلك في تصريحات لـFilGoal.com إن النادي الأبيض حصل على موافقة كتابية من الوداد المغربي لضم المهاجم الجابوني ماليك إيفونا.

وكشف المصدر المسؤول في الزمالك لـFilGoal.com أن سالم محمد سالم المفوض من النادي الأبيض وشريف إسلام نائب خالد رفعت عضو لجنة التسويق سافرا منذ 3 أيام لقنص موافقة الوداد.

وأضاف "الآن سيكثف الزمالك مفاوضاته مع وكلاء اللاعب والنجم الجابوني نفسه لضمه بعد موافقة الوداد نفسه".

ولكن..

من جانبه صرح سعيد النصري رئيس نادي الوداد المغربي "بالفعل عرض الزمالك تم قبوله لضم ماليك إيفونا النجم الجابوني الدولي، ولكن".

وأوضح سعيد النصري لـFilGoal.com "عرض الزمالك مقبول. لكن من يرغب في ضم اللاعب فعليه أن يقنعه بنفسه".

ولازال الأهلي يدرس موقعه في الصفقة.

وقد عقب رئيس الوداد المغربي "نحن لدينا العرض القادم من الأهلي. لكن في كل العالم الجميع يعلم أن سوق الانتقالات قاعدته الأولى هي رغبة اللاعب".

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