أغوته لممارسة الفاحشة .. فكانت المفاجأة!

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي زائراً آسيوياً بتهمة إغواء شاب أوروبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأن انتحل شخصية ابنة عمه ليعرض الفجور عليه، واستأجر غرفة فندقية لارتكاب الجريمة الموصوفة، ودخل إلى الفندق متنكراً بزي امرأة، بعد أن اتفق مع «الأجنبي» على ممارسة الرذيلة معه مقابل 1500 درهم.

وجاء في أوراق الدعوى أن المتهم تلقى اتصالاً هاتفياً من متهم آخر في هذه القضية، عارضاً عليه ممارسة الفاحشة معه بموجب ادعائه بأنه امرأة، مقابل 1500 درهم، وأن الأخير توجه إلى عنوانه في أحد الفنادق التي يقيم فيها، وهناك تفاجأ بأنه رجل، قبل أن يعتدي عليه ومرافق آخر بالضرب، وطلب منه إعطاءه الرقم السري لخزنته وسرق منها 40 ألف درهم، و1600 دولار أميركي، و1000 يورو، وجواز سفر ابنة عمته التي انتحل شخصيتها، ومن ثم لاذا بالفرار.

كما أوضحت التحقيقات أن الأموال التي كانت بحوزة المتهم الأول هي حصيلة ما جمعه من ممارسة الفاحشة مع أشخاص من جنسيات مختلفة، فيما اعترف المتهم الثاني بمواقعته لـ«الأول»، قبل الواقعة والاعتداء عليه.

ووجهت النيابة العامة إلى «الغاوي» 3 تهم، هي الإغواء عبر موقع للتواصل الاجتماعي، والتنكر بزي نسائي، وانتحال اسم غير اسمه، فيما اتهمت الأوروبي بضرب المتهم الأول وسرقة أمواله.

كما اتهمت شخصاً آخر كان برفقة المتهم الثاني بانتحال صفة رجل أمن والاعتداء على المتهم الأول في يوم الواقعة وسرقة منقولاته بمشاركة المتهم الثاني.