بعد غد "الخميس" أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن يوم غد "الأربعاء" الموافق 17 يونيو 2015 هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1436 هجرية وأن بعد غد "الخميس" الموافق 18 يونيو 2015 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1436 هجرية.

وقال معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل رئيس اللجنة في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي أنه وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم تثبت لدى اللجنة الليلة رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1436 هجرية وعليه فإن يوم غد الأربعاء الموافق 17 يونيو 2015 هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد "الخميس" الموافق 18 يونيو هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1436 هجرية.

وبهذه المناسبة الكريمة يتشرف رئيس وأعضاء اللجنة برفع أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل فخرا لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول الشهر الفضيل.