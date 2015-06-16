المساحات الخضراء فى المدرسة تساعد على نمو مخ الأطفال وتطوير مهاراتهم

كشفت دراسة علمية حديثة أن مهارات التفكير للأطفال قد تتطور بشكل أسرع إذا كانت لديهم مساحات خضراء مثل المتنزهات والملاعب، وأوضح الباحثون الأسبانيون أن المساحات الخضراء فى المدرسة، على وجه الخصوص، ترتبط بتحسين نمو الدماغ بين تلاميذ المدارس.

وقال نيووينهوجين من مركز للبحوث فى علم الأوبئة فى برشلونة، إن الأطفال الذين يتعلمون فى المدارس مع وجود المزيد من المساحات الخضراء المحيطة بهم، مثل الأشجار والشجيرات والأعشاب، يتميزون بنمو للمخ أفضل من الأطفال فى المدارس الأخرى التى توجد بها مساحة خضراء أقل.

وأوضح الباحثون أنه من المهم أن تكون المساحات الخضراء داخل وحول المدرسة لتطوير عقول الأطفال والتى تزيد أيضا من مهاراتهم، إضافة إلى أنها تزيد من براعة الأفكار للأطفال.

وأضافوا: نعلم أن الذين يعيشون فى أحياء تحتوى على مساحات خضراء تتحسن لديهم الصحة النفسية وذلك لدى البالغين والأطفال أيضا، وقد نشرت هذه الدراسة فى عدد 15 يونيو من وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.