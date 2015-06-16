محافظ سوهاج يشهد أعمال الترميم والدهان بالكورنيش الشرقى للنيل

تحت شعار " الجامعة والمجتمع معاً لوطن جميل "، شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يرافقه الدكتور نبيل نور الدين ـ رئيس جامعة سوهاج، أعمال الترميم والدهان، والتى يقوم بها طلاب كلية التعليم الصناعى ضمن النشاط الصيفى السنوى، وذلك بالكورنيش الشرقى للنيل ومحيط الجامعة والشوارع المحيطة بها .

وشهد المحافظ أعمال الترميم لبعض الأماكن الخاصة بجلوس المواطنين على الكورنيش الشرقى للنيل وأعمال الدهان الخاصة ببعض المقاعد وتجديد بعض الكراسى، كما قام بتفقد أعمال زراعة أشجار بعدد من الأحواض والتى تم الانتهاء منها وبجوارها اماكن متميزة لركن السيارات وكذا اعمال تجميل تمثال رفاعة الطهطاوى وأعمال اعادة تجميل سور الجامعة .

ومن جانبه قدم المحافظ الشكر لكافة القائمين على عمليات الصيانة والترميم بالكورنيش مشيراً ان الجامعة تعد قاطرة التنمية بالمحافظة ويجب الاستفادة من الخبرات الموجودة بها لتحقيق تنمية على أسس علمية .

> وأضاف انه لابد من التواصل مع الجامعة لانها بيت الخبرة التى تخرج أجيال قادرة على العطاء والتنمية بالمحافظة .