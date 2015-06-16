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بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وشركات غرب الدلتا

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بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وشركات غرب الدلتا بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وشركات غرب الدلتا
عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، بتواجد أحد ممثلى الشركة بمركز الخدمات بنادى المهندسين (سابا باشا)، وذلك لإمكانية حجز تذاكر الأتوبيس لمختلف أنحاء الجمهورية للأعضاء.

ويأتي ذلك من خلال الدور التي تقوم به نقابة المهندسين بالإسكندرية لتوفير العديد من الخدمات المختلفة لمهندسيها من خلال بروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة.

وقال المهندس هادر ميتو وكيل النقابة، إن النقابة تسعى من خلال مركز الخدمات بنادى المهندسين (سابا باشا) إلى خلق مكان واحد يتوافر فيها أغلب الخدمات التي يحتاجها الاعضاء، بالإضافة إلى الخدمات التي تم توفيرها فعليا، كعمل الفحص الفني للسيارات بعيدا عن الزحام الموجود بالمرور، وكذلك توافر كافة خدمات الأحوال المدنية، والشهر العقاري، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتوفير التعاقدات والاشتراكات وسداد الفواتير بها.
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