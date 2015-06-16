موجز أخبار المحافظات.. قطع المياه عن قريتين بالمنوفية لإلقاء مجهولين مادة سامة بمجرى مائى

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات اليوم، الثلاثاء، أبرزها أنه أكد مصدر بمحافظة المنوفية قطع مياه الشرب عن قريتى الطرانة وكفر داود، وذلك بعد نفوق كميات كبيرة من الأسماك فى ترعة مياه مارة بالقريتين نتيجة قيام مجهولين بإلقاء مواد سامة داخل المياه، الأمر الذى دفع المسئولين بمياه الشرب بالمحافظة إلى قطع المياه عن القريتين خوفا على الأهالى من التسمم.

وتمكن ضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية، من ضبط خلية إرهابية تقوم بتجنيد الشباب وتسفيرهم لليبيا، وكشفت الأجهزة الأمنية أن الخلية تضم 6 أشخاص، حيث تم الإيقاع بزعيم الخلية بقرية طنبول الجديدة مركز السنبلاوين، وإحالته للنيابة العامة، التى باشرت التحقيق بإشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 136 بينهم 9 سودانيين إلى ليبيا وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.

وتمكن خبراء المفرقعات بمحافظة أسيوط من تفجير قنبلة تم العثور عليها بجوار نفق السلام المؤدى إلى مبنى الأمن الوطنى بمدينة أسيوط، دون وقوع أية خسائر فى الأرواح.

كما سادت حالة من الارتياح لدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بسبب سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوى)، حيث أعرب العديد منهم عن فرحتهم، مؤكدين أن المادة عوضت ما فقدوه من درجات فى امتحان الفيزياء، الذى كان يتسم بالصعوبة الشديدة.

وصرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن العاملين بالهيئة قرروا المشاركة براتب شهر لحساب (6/8/2015) المخصص لتمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وإلى أهم الأخبار:

-مصدر بالمنوفية: قطع المياه عن قريتين لإلقاء مجهولين مادة سامة بمجرى مائى

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-سقوط خلية إرهابية بالدقهلية لتجنيد الشباب وتسفيرهم لليبيا للالتحاق بداعش

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-إحباط تسلل 136 شخصاً إلى ليبيا عن طريق السلوم

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-مجهولون يفجرون منزل أمين شرطة بـ"حى الصفا" فى العريش

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-خبراء المفرقعات يفجرون قنبلة بالقرب من مبنى الأمن الوطنى بأسيوط

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-تفكيك عبوة ناسفة وضعها إرهابيون أمام نقطة سان ستيفانو بالإسكندرية

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-عودة قطارات الصعيد بعد تأكد سلبية بلاغ قنبلة محطة أسيوط

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-انفعالات وحركات مرسى فور النطق بإعدامه فى قضية "الهروب الكبير"

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-ضبط 25 طن نفايات طبية خطرة بمخزن فى الدقهلية وإحالة صاحبه للنيابة

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-مصدر: لجنة الحامول بكفر الشيخ سربت امتحانات الثانوية للمرة الرابعة

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-طلاب الثانوية بالشرقية يلتقطون سلفى مع مدير الأمن تعبيرا عن سهولة "الفرنساوى"

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-مميش: العاملون بالهيئة يشاركون براتب شهر لتمويل حفل افتتاح القناة الجديدة

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