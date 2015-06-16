مديرية أمن الغربية تختتم فعاليات دورة كرة القدم للأيتام

نظم قسم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد مجدى سعد الدين، تحت إشراف اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، نهائى دورة كرة القدم التى نظمتها المديرية للأطفال الأيتام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

شارك فى الحفل النهائى اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، والعميد مجدى سعد الدين، قسم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديرية أمن الغربية، ومحمد الشعار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، وحشد جماهيرى من القيادات الشعبية والتنفيذية بجانب الأطفال المشاركين بالدورة.



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للواء عبد الحميد الحصى والعميد مجدى سعد يتوسطان الأطفال المشاركين في الدورة



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لافتات "تحيا مصر" تتصدر مشهد الدورة



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مدير الأمن يلتقط صورًا تذكارية مع الأطفال الأيتام



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لافتات "مصر جميلة" و"تحيا مصر" مع الأطفال المشاركين