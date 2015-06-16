مدير أمن جامعة الإسكندرية: تحفظنا على 4 طلاب مشاغبين

قال اللواء هانى الكافورى مدير أمن جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن هناك طالبا حاول الغش واعتدى على المراقبين وأفراد الأمن وقام أفرد الأمن الإدارى باحتجاز 4 طلاب مشاغبين .

وأضاف أن هناك عاملا تم كسر يده يدعى أسامة السيد محمد خلال أحداث الشغب التى قام بها الطلاب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لديهم وإبلاغ الشرطة بالحادث .

وأكد أن إدارة الكلية قامت بإلغاء الامتحان فى اللجنة لطلاب الدبلومة وعددهم حوالى 70 طالبا، وجار تأمين إخراج الطلاب من الكلية من قبل أفراد الأمن الإدارى.